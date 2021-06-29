جنيه زيادة في الذهب خلال أسبوع.. و«الشعبة»: سيرتفع قريباً

حققت أعيرة الذهب، خلال الأسبوع الجارى مكسبا بنحو 100 قرش، ليباع عيار 24 بـ898 مقابل 987 جنيها الأسبوع الماضى، بينما بيع عيار 21 بسعر 786 جنيها وسجل عيار 18 سعر 674 جنيه وبيع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و293 جنيه، لتأتى تلك الزيادة بعد خسائر متعددة للمعدن الأصفر الأسابيع الماضية.

وعلى الرغم من التراجعات الكبيرة فى سعر الذهب الفترة الماضية، إلا أن تجار الصاغة يتوقعون عودتة للصعود مرة أخرى، بحسب الدكتور واصفى واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

وقال واصف، إن الأسابيع الثلاثة الماضية من الشهر الجارى كانت مجزية للمستثمرين، حيث فقدت أعيرة الذهب 8% من قيمتها خلال الأسابيع الماضية وهى فرصة جيدة للشراء، مضيفا «ما تسبب فى ارباك الأسواق وخاصة فى حركة البيع والشراء.

وأشار واصف فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عمليات بيع المعدن الأصفر كانت صعبه خلال هذا الأسبوع وصفت بالنادرة، مرجعا ذلك إلى ترقب المستثمرين لمزيد من التراجعات لجنى مزيد من الأرباح.

ومن جانبه، قال نادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب العالمية تتذبذب بين الساعة والأخرى ولا يوجد في العالم خبير لديه معلومات أو أرقام دقيقة تؤكد هبوط الأسعار أو ارتفاعها، لكن الغالبية من المستهلكين يبيعون الذهب الكسر فيما يقوم البعض باستبدال ذهباً جديداً والغالبية تأخذ سعر الذهب نقداً.

وتوقع نجيب ارتفاع الأسعار عالميا حتى مع إعادة افتتاح غالبية الاقتصادات العالمية ونشاط حركة التجارة بين الدول بشكل كبير.

يذكر أن السوق المحلي للذهب شهد خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب فى الأسعار وذلك بسبب انتشار جائحة كورونا حول العالم ما أدي إلى حالة من الكساد والركود.