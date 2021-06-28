«جنيه واحد».. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الإثنين الموافق 28 يونيو الجاري، في أول أيام أسبوع التداول في أسواق المال والبورصات العالمية بمقدار جنيه واحد فقط، حيث ارتفع عيار 24 المعروف بالذهب البندقي من 889 جنيهًا في بداية اليوم، ليصبح 890 جنيهًا، مع اللحظات الأخيرة للإغلاق.

وكانت أسعار المعدن النفيس استقرت سواء عالميًا أو محليًا، خلال اليومين الماضيين، بسبب الراحة الأسبوعية لأسواق المال والبورصات العالمية، ورغم بداية التداول اليوم الإثنين، إلا أن هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان الاتجاه سيكون مرتفعا أم منخفضا.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 889 و890 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين777 و779 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 666 و668 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6216 و6232 جنيهًا.

وكان الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قال إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا طفيفًا في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، بختام تداولات الاسبوع، حيث سجل جرام الذهب ارتفاعًا بمقدار 3 جنيهات مقارنة بالأسعار التي وردت مساء الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا على مدار الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب على مستوى العالم، بأن حيازاته تراجعت بنسبة 0.4% إلى 1041.99 طنًا.