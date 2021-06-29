هل تعود الشيشة بعد انخفاض أعداد كورونا؟.. «الصحة» صاحبة القرار

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء حظرت تداول الشيشة في المقاهي والمطاعم، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن مسألة عودة الشيشة من عدمه في ظل أعداد كورونا في مصر أمر يرجع إلى وزارة الصحة واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن" أنه من المستبعد السماح بعودة الشيشة حاليا في المقاهي والكافيهات، في ظل أعداد كورونا في مصر، وذلك كإجراء وقائي، فالوقاية خير من العلاج، وعلى جميع المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية للمرور بسلام من الأزمة الراهنة.

عودة الشيشة

وأشار إلى أن أي إجراءات أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تصب فى صالح المواطنين وليس الغرض منها التضييق عليهم، ومسألة عودة الشيشة من عدمه يحددها أهل الاختصاص من أجل سلامة المواطنين، ووزارة الصحة ترصد حالات الإصابة بصفة مستمرة وتحدد مؤشر أعداد كورونا في مصر، وتحاصر الفيروس بشكل كبير، لافتا إلى أن المحليات تعمل على اتباع كل التعليمات والارشادات الخاصة بالحد من انتشار كورونا، منها تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات والمولات والورش والمطاعم، والتشديد على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر، والتأكيد على استخدام أدوات أحادية الاستخدام داخل المطاعم والمقاهي، والالتزام بنسبة تشغيل لا تتعدى 50% وغيرها من الإجراءات الوقائية.

إجراء قانوني ضد المقاهي المخالفة

وفيما يتعلق بإمكانية السماح بعودة الشيشة في ظل أعداد كورونا في مصر، أشار إلى أنه حاليا يتم تسيير حملات بصفة مستمرة من الوحدات المحلية والشرطة على المقاهي، ويتم مصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مقهى مخالف، ويتم مناشدة المواطنين بالإبلاغ عن أي مقهى مخالف أو يقدم الشيشة من أجل اتخاذ إجراء فوري ضده.