بعد تراجع إصابات كورونا..فتح العيادات الخارجية بمستشفى الصداقة بأسوان

شهد مستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة بمدينة اسوان، تراجعا كبير فى أعدادا الحالات المصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي من المصابين إلى 18 حالة فقط في الوقت الذى وصلت فيه الأعداد إلى ما يزيد عن 95 حالة منذ أسابيع قليلة، ما دفع المكتب الفني بشؤون الطب العلاجي بوزارة الصحة إلى توجيه الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى فتح مستشفى أسوان التخصصي لعلاج المواطنين وفتح العيادات الخارجية مع توفير قسم داخلي خاص بعزل مرضى الكورونا.

خطاب موجه من الطب العلاجي

وجاء في الخطاب الموجه من الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزيرة الصحة لشؤون الطب العلاجي، لوكيل وزارة الصحة بأسوان والتي حصلت «الوطن»، على صورة منه: «يطيب لي في البداية أن أتوجه لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على جهودكم المخلصة للرقي من الخدمات الصحية ونظراً إلى الانخفاض الملحوظ في أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد والذي بدوره أدى الى انخفاض نسبة الإشغال في المستشفيات المخصصة لعزل المصابين وحرصا على تقديم الخدمات العلاجية لجميع المرضى، لا مانع من إعادة تشغيل المستشفيات التالية مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة وذلك لاستقبال جميع المرضى وفتح العيادات الخارجيه مع مراعاة تخصيص عدد من أسرة القسم الداخلي و العناية المركزة وذلك لمرضى الكورونا بنسبه لا تقل عن 25 في المائه من إجمالي الأسرة.

المركز الرئيسي للعزل بأسوان

يذكر أنَّ مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان منذ مارس 2020، خاصة للحالات الحرجة، وتمّ تجهيزه لاستقبال حالات العزل، وحددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" .

ويضم المستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 84 سريرًا، و48 من أسرة الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، كما يوجد به طاقم طبي وتمريض، وعمال متخصصين للتعامل مع مثل هذه الحالات.