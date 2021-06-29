أعلنت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فتح باب الحجز للاشتراك بالدورة الـ54 بمعرض القاهرة الدولي، المقرر عقدها خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وقالت مي عسل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن المعرض مقام على مساحة عرض 25 ألف م2، ويحظى بزخم كبير من مشاركات الدول والشركات الأجنبية والقطاعات الحكومية، وقطاعات الملابس والمفروشات والسجاد والأثاث والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية، مشيرة إلى أنه ولأول مرة سيشهد المعرض مشاركة جديدة للمستلزمات الدراسية، نظرا لتزامن انعقاد المعرض مع بداية السنه الدراسية الجديدة.

وأكدت مي عسل حرص الهيئة على تشجيع الصناعات والمنتجات المحلية، لدورها الكبير في تشجيع الاقتصاد القومي، وفي إطار دعم الدولة للصناعات والمنتجات المحلية، مشيرةً إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة لتشجيع التجارة والصناعة المحلية؛ إذ قررت منح المشاركين عروضا ومزايا خاصة للاشتراك في حالة الحجز بالدورتين القادمتين للمعرض 54، و55، تشجيعا للمواطنين علي شراء المنتجات المحلية، بما يسهم في تحقيق العديد من المكتسبات للدولة والمواطن المصري.