«بيأكلوا الحيوانات بسكوت».. آخر تقاليع المصريين للتغلب على ارتفاع أسعار العلف

دائمًا ما يبحث المصريون عن الحيل والأفكار الغير متوقعة للتغلب على المشكلات التي تواجههم في حياتهم اليومية، وآخرها استخدام البسكويت والبلح والشوفان في إطعام الماشية بعد ارتفاع أسعار العلف خلال الفترة الماضية.

ارتفاع أسعار العلف

قال سعيد زغلول، عضو شعبة الجزارة بغرفة الجيزة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن عدد كبير من مربي الماشية لجأوا إلى البسكويت والمكرونة والعيش الناشف كبديل للأعلاف بعد ارتفاع أسعارها؛ خاصة ونحن مقبلون على موسم عيد الأضحى.

وأضاف أن البسكويت يحتوى على طاقة ومعادن وسكريات تحتاجها الماشية المُعدة للذبح ويتم خلطها مع «الكسب».

البسكويت والعجوة علف للماشية

وتواصلت «الوطن» مع أدهم حسانين، مورد مخلفات مصانع البسكويت والحلوى لمربي الماشية، وقال إن الأسواق شهدت زيادة كبيرة فى الإقبال على شراء البسكويت والشوفان والكروسون والبلح العجوة ونوة البلح بنسبة تجاوزت الـ50% خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأعلاف لـ 9 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن طن مخلفات البسكويت لا يتجاوز 4 آلاف و600 جنيه، كما أن كيلو النوة يصل سعره إلى 2.5 جنيه للكيلو، والبلح العجوة بـ5 جنيهات.

البسكويت بديلًا للذرة

وأكد حسانين، أن هذه البدائل جاءت بعد ارتقاع أسعار الأعلاف، مشيرًا إلى أن الاعتماد على "نوة التمر" كغذاء أساسي للماعز والخراف والإبل، يعطى نفس نسبة البروتين في الذرة الصفراء، ويوفر 50% من أموال المربين.

وأضاف أنه يخمر النوة ويضعها في الماء لمدة 10 أيام حتى تصلح للاستخدام كعلف للماشية، مؤكدًا أن مخلفات المصانع والبلح والنوة تعطى اللحم مذاقًا طيبًا، وتقلل نسبة الدهن في الماشية والأغنام.

حجم الأعلاف التي تستخدمها الثروة الحيوانية في مصر

ومن جانبه، كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة عن الاحتياج السنوي للماشية والإبل والأغنام من الأعلاف.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عدد الأغنام الموجودة فى مصر 4.5 مليون وزن 50 كيلو، وتستهلك علف سنويا بنحو 4 آلاف طن منها ذرة صفراء بمعدل مليون و132 ألفًا و600 كيلو، وفول صويا بنحو 991 ألفًا و300 طن سنويًا.

وأضاف أنه يوجد 3.5 مليون معزة وزن 25 كيلو، وتستهلك نحو 2 مليون طن أعلاف سنويًا؛ منها ذرة صفراء بمعدل 622 ألفًا و780 طنًا، وفول صويا بنحو 311 ألفًا و390 طنًا.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة إلى أن مصر تمتلك نحو 4.4 مليون جاموسة وزن 250 كيلو، وتستهلك علف بمعدل 11 مليونًا و643 ألفًا و500 طن سنويًا، مضيفًا أن عدد الإبل في مصر نحو 185.3 ألف وزن 300 كيلو، تستخدم 264 ألفًا و645 طن علف.