بدل حضور يومي.. تدريب مجاني للشباب بالمنيا.. أعرف الشروط والمميزات

أعلنت مديرية القوي العاملة بالمنيا عن مجموعة من برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل بمركز التدريب المهني بالمحافظة.

تشمل المهن التي يتم التدريب عليها: «تفصيل وحياكة، صيانة الدش، الشدادات المعدنية، البناء، نجار أثاث، السيراميك، التركيبات الكهربائية، المحارة، صيانة المحمول، السباكة، النجار المسلح، المساحة، تبريد وتكيف، الحداد المسلح، صيانة أجهزة منزلية، ودهانات».

وتشمل شروط التقديم لبرامج التدريب المهني:

1-السن من 18 إلي 40 عاما.

2-أن يكون المتدرب متفرغ للتدريب صباحا.

3-لايعمل المتدرب بالحكومة أو القطاع العام.

4-أن يكون المتدرب قضي الخدمة العسكرية أو حاصل علي تأجيل أو معفاة.

وتشمل مميزات برامج التدريب المهني..

1-الحصول علي شهادة تدريب معتمدة لمن يجتاز الاختبار النهائي.

2-الحصول علي بدل انتقال عن كل يوم حضور للتدريب.

3-التأمين ضد إصابات لعمل.

4-كشف طبي.

5-مدربين متخصصين.

6-زي خاص بالتدريب.

وكانت مديرية القوي العاملة بالمنيا أعلنت في أبريل الماضي عن تشغيل 710 شباب وفتيات من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر مارس الماضي.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن هناك تنسيق وتعاون دائم مع مديرية القوي العاملة، لإتاحة فرص عمل وتدريب لشباب المحافظة في القطاع الخاص والاستثماري، حيث يعد ملف البطالة من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام وتركيز خلال الفترة الحالية، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق فرص معيشية أفضل وبخدمات ذات جودة عالية.

وأضاف المحافظ انه يجري التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين.

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