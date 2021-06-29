حملات لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بقري سمالوط والمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، كما وجه المحافظ بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع المراكز والقرى وإعداد تقارير يومية عن ذلك.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، واصلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا حملات النظافة بحى غرب المدينة ورفع الأتربة والقمامة من شوارع الحى، كما يجري متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوردية الثانيه بحي وسط المدينة.

ونفذت الوحدة المحلية بقرية تله أعمال رفع المخلفات والتراكمات اليومية من نقاط التجميع بدائرة الوحدة المحلية بقرية تله ويتم نقل المخلفات إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي بمعدات الوحدة المحلية، كما نفذت الوحدة المحلية بصفط الخمار أعمال رفع مخلفات القمامة من الطريق العام على ترعة سرى باشا ونقطة بنى شيبه ومنطقة السوق، كما تم تنفيذ حملة مكثفة للنظافة ورفع الأتربة بشارع عدلي يكن وشارع حسيب وشارع النقراشي بحي وسط المدينة خلال الوردية الصباحية.

وأجرت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل أعمال رفع 25 طن قمامة ومخلفات من القرية حفاظا على البيئة وحياة المواطنين وتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وتيسيرا لحركة المواطنين وتم استكمال أعمال الصيانة لأعمده الإنارة بقرية طوخ الخيل.

كما نفذت الوحدة المحلية بمركز سمالوط حملة نظافة للجزيرة الوسطى بطريق مصر أسوان الزراعي حيث تم ازالة الحشائش والتراكمات بالجزيرة وتسويتها بالمعدات، كما نفذت الوحده المحلية بالبيهو أعمال النظافة والتسوية بالجزيرة الوسطى على طريق مصر أسوان الزراعي بنطاق القرية أمام قرى الشعراوية والبيهو، كما تم تنفيذ اعمال النظافه الخاصه بحى غرب سمالوط اليوم الثلاثاء.