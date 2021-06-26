امتحانات الثانوية العامة 2021.. المراجعات النهائية

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2021، تقدم وزارة التربية والتعليم حصص لشرح المناهج والمراجعات والامتحانات الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي، تحت عنوان «حصص مصر» وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتي ازدادت أهميتها مع بدء العد التنازلي على امتحانات الثانوية العامة 2021 في كل المحافظات، وذلك لتقديم الدروس التفاعلية بطريقة سلسة وممتعة وتفاعلية، بالإضافة إلى توفير عشرات الأسئلة والتدريبات المقدمة من بنك المعرفة ونجوى والمعاصر، مع توفير معلمون خبراء يقدمون المنهج الوزاري الجديد بطريقة تدعم نظام التقييم الجديد.

امتحانات الثانوية العامة 2021.. حصص مصر

وتضم منصة «حصص مصر» المراجعات النهائية والامتحانات استعداداً لأداء امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث يحصل الطالب على المراجعات النهائية ونماذج الامتحانات لجميع المواد مجاناً فور اشتراكه في المنصة من هنــــــــــــــــــــا.

امتحانات الثانوية العامة 2021.. وسيلة طلاب الثانوية للتفوق

وتوفر «حصص مصر» نافذة أسلوب للتفوق بطريقة آمنة من خلال توفير المناهج الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2021، عبر الإنترنت بشكل متكامل ومبسط، من خلال مجموعة من أهم معلمي وزارة التربية والتعليم، وبطريقة توفر وقت وجهد الطلاب وتضمن سلامتهم في مختلف الظروف.

امتحانات الثانوية العامة 2021.. الأقسام واللغة

وتضم «حصص مصر» دروساً ومراجعات نهائية للصف الثالث الثانوي 2021 لمدارس اللغة العربية، والإنجليزية والفرنسية، كما تقدم دروساً لأقسام علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي من هنـــــــــــــــا.

امتحانات الثانوية العامة 2021.. قسم علمي علوم

وتشمل حصص المراجعات النهائية في مواد:

اللغة الإنجليزية

اللغة العربية

اللغة الفرنسية

الأحياء

الجيولوجيا

الكيمياء

الفيزياء

امتحانات الثانوية العامة 2021.. قسم علمي رياضة

وتقدم حصص مراجعات نهائية في مواد:

مادة اللغة الإنجليزية

مادة اللغة العربية

مادة اللغة الفرنسية

مادة الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية»

مادة الكيمياء

مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»

مادة الاستاتيكا

مادة الفيزياء

مادة الديناميكا

امتحانات الثانوية العامة 2021.. قسم أدبي

مادة الفلسفة والمنطق

مادة اللغة الإنجليزية

مادة اللغة العربية

مادة اللغة الفرنسية

مادة التاريخ

مادة الجغرافيا

مادة علم النفس والاجتماع

امتحانات الثانوية العامة 2021.. موعد الامتحان

تجدر الإشارة إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 تنطلق يوم 11 يوليو المُقبل وتنتهي في 5 أغسطس في كافة المحافظات