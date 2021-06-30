5 شروط لاستمرار صرف الدعم النقدي ببرنامج «تكافل» للأم.. تعرف عليها

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم التركيز على الفئات الأكثر هشاشة في برنامج «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أن المرأة التي تبلغ سن الخمسين وليس لها عائل أو زوج أو ابن أو أب، ستدخل تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وسيتوسعون في مجال حماية الأيتام، كما سيتم التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، التي لها ظروف إنسانية.

وأضافت القباج، في تصريحات تلفزيونية لها، أن برنامج «تكافل وكرامة» يستهدف الفئات المستضعفة، التي تعاني من ظروف بعينها، مع فتح سوق العمل للفئات الشابة.

شروط استمرار صرف الدعم النقدى «تكافل» للأم

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمي، أن هناك العديد من الشروط لاستمرار صرف الدعم النقدي «تكافل» للأم، وتتمثل فيما يلي:

1- متابعة الأم الحامل لحملها في الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي أو في مركز طبي.

2- يجب أن يكون كارت المتابعة مسجل به 3 مرات على الأقل في الشهر.

3- المتابعة الصحية لها وللطفل بعد الولادة مرتين سنويا على الأقل.

4- ضرورة وجود كارت متابعة للأطفال من أول سن الميلاد، لإثبات أن الأطفال أخدوا الخدمات الصحية، مثل التطعيمات اللازمة لسن الأطفال والمناسبة لعمرهم، ومتابعة نمو الطفل (طوله ووزنه وصحته العامة).

5- حضور ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل، والتغذية السليمة.

مستندات التقديم لبرنامج «تكافل وكرامة»

وضعت وزارة التضامن عددا من المستندات للتقديم على مساعدات «تكافل وكرامة» تتمثل فيما يلي:

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- قيد طالب للمقيدين جامعيا.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالات المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.