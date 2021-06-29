مطور عقاري يتوقع بدء تطبيق «مبادرة الـ3%» لمحدودي الدخل يوليو المقبل

توقع المهندس إبراهيم عبدالرازق، المطور العقاري، تطبيق مبادرة الرئيس للتمويل العقاري «مبادرة الـ3%»، خلال الشهر المقبل، لافتا إلى أن المبادرة تسهم في إحداث انتعاشة في سوق العقارات بمصر، حيث ستجذب مزيداً من الاستثمارات كما ستوفر العديد من فرص العمل الحقيقية في مختلف القطاعات، وتساعد فئتي محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه البنك المركزي، ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

عبدالرازق: المبادرة تستهدف 70% من المجتمع المصري

وأشار عبدالرازق، خلال بيان له، إلى أن مبادرة الرئيس بهذه الفائدة البسيطة ستحدث قفزة في قطاع الاستثمار العقاري في مصر، إلى جانب انتعاشة في السوق بسبب إقبال فئتي محدودي ومتوسطي الدخل على الشراء، وهما تمثلان نحو 60 إلى 70% من المجتمع المصري.

عبدالرازق: المبادرة تهدف إلى التنمية الشاملة وتسهم في انتعاش الأسواق

وأضاف أنه طبقا لدراسات السوق فالمبادرة ستحدث نقلة كبيرة في القطاع، مشيراً إلى رغبة الكثيرين في شراء العقارات، إلا أن القدرة المادية غير متوفرة.

وأضاف: «المسودات التي صدرت بشأن المبادرة تشير إلى أن البنك المركزي يسعى للتيسير وإتاحة قدر من المرونة في إجراءات المبادرة وسهولة في قرار التملك، وليس من خلال الاستعلام البنكي وغيره، مثلما حدث مع تمويل السيارات، وأن يكون العقار هو الضمانة وليس المرتب».

المبادرة تسهم بشكل كبير في حل مشكلة السكن للشباب

وأكد أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في حل مشكلة السكن لدى الشباب، خاصة أن ارتفاع أسعار الوحدات جعل الكثير يحجم من الشراء، ولكن مبادرة الرئيس ستحدث انفراجة حقيقية للأزمة، موضحا أن مبادرات التمويل العقاري تهدف إلى التنمية الشاملة، حيث ستسهم في انتعاش سوق العقارات المصرية وتجذب العديد من العمالة من خلال توفير فرص عمل في أكثر من قطاع.

وأشار إلى أن سعر الفائدة البسيط يجعل المبلغ الإجمالي لسعر الوحدة غير مرتفع على المدى الطويل، مضيفا أن تلك المبادرة تسهم في تنشيط السوق العقارية كما أنها تخلق فرص عمل إضافية وبالتالي تسهم في خفض معدلات البطالة.