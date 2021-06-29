محافظ الشرقية يعلن 6 قرارات جديدة للتعامل مع تداعيات كورونا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن 6 قرارات للتعامل مع أزمة جائحة كورونا خلال الفترة القادمة طبقا للكتاب الدوري رقم 148 لسنة 2020 / 2021 والوارد من وزارة التنمية المحلية بشأن إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان صحفي، اليوم، أن الكتاب الدوري يتضمن العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم، وفقتا لما هو محدد مسبقا بقراري وزيري التنمية المحلية و السياحة و الأثار وذلك إعتبارا من أول يونيو 2021"

وأشار إلى أن القرارات تشمل تطبيق الغرامة بما لايتجاوز الـ 4 آلاف جنيه والغلق الفوري لمدة إسبوعين للمنشآت المخالفة لهذه المواعيد وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، والتشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد في جميع الأماكن العامة وتطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات ومن بينها منع تقديم الإرجيلة والتأكيد على استمرار حظر إقامة الموالد.

وأضاف : «يتضمن الكتاب الدوري، التشديد على إستمرار منع إقامة سرادقات العزاء و الأفراح و الإلتزام بإقامة الأفراح في الاماكن المفتوحة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية المقررة في هذا الشأن والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المقررة بشأن عقد الإجتماعات و تنظيم المؤتمرات»، مشددا على جميع الجهات التنفيذية بضرورة متابعة تطبيق القرارات ومحاسبة المخالفين بكل حزم.