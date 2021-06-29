وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.

الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022

ووفق قرار «الأعلى للجامعات الخاصة»، اليوم، يصبح القبول في كليات الجامعات الخاصة والأهلية في العام الدراسي الجديد كالآتي:

- كليات الطب البشري 95%، الحد الأدنى للتقدم لتلك الكليات.

- كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، 90% هو أقل مجموع يمكن التقدم به للكليات الثلاث السابقة.

- كليات الطب البيطري: 80% هو الحد الأدنى للتقدم لها.

- كليات الهندسة: 80% أقل مجموع للتقدم لتلك الكليات.

- كليات الإعلام واللغات والترجمة:60%.

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة: 60%.

- كليات علوم الحاسب والفنون التطبيقية: 70%.

- كليات تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية والتكنولوجيا الحيوية: 70%.

- كليات الزراعة: 55%.

- باقي الكليات: 55%

كان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، استهل اجتماعه اليوم، بالوقوف دقيقة حداد، على روح رئيس جامعة دراية السابق الدكتور عماد حمدي، الذي وافته المنية مؤخرا.

وتلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال تفقده الاجتماع، رؤية رؤساء الجامعات حول امتحانات الفصل الثاني في جامعتهم، ليؤكدوا جميعاً أنها مرت بسلاسة وبإجراءات احترازية ووقائية كاملة ضد فيروس كورونا المستجد.

ووجه «عبدالغفار»، كل رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية بضرورة إعلان نتائج الطلاب خلال الشهر المقبل، مطالبا بالتعاون مع الوزارة لإنجاح نظام القبول الإلكتروني للطلاب بالجامعات الخاصة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو «التحول الرقمي»، وتحقيقا لـ«مبادئ الشفافية»، كما استعرض «المجلس»، تكليفات جذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، ضمن أعمال مبادرة «ادرس في مصر».