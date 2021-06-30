حظك اليوم الأربعاء 30-6-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:15 ص | الأربعاء 30 يونيو 2021
حظك اليوم برج السرطان
مولود برج السرطان مجتهد إلى حد كبير، ويطمح في الوصول إلى أعلى المناصب داخل المنظمة التي يعمل بها.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني
قد تحقق اليوم تطورا أو تجد علاجا لمشكلة مالية معلقة.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي
القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم للتعامل بانسيابية ويمنحك القدرة على التفتح.
ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.