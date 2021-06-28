حظك اليوم الاثنين 28-6-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج السرطان صديق وفي ويحفظ الأسرار بشكل كبير، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم أفكار لزيادة مدخراتك أو أملاكك، وتساعدك واقعيتك في إدارة أموالك وأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تنير مخيلتك.. تعبّر عن أفكارك بوضوح، وتؤثر في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.