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حظك اليوم السبت 26-6-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | السبت 26 يونيو 2021
برج السرطان

برج السرطان

يحاول مولود برج السرطان بشكل دائم أن يحمي الأشخاص من حوله، وبشكل خاص الأفراد الذين يحبهم من أي شيء قد يسبب لهم المخاطر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم أن تكون صبوراً وحاول ألا تقابل الاهتمام بالجفاء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر بمواجهة برجك قد يسبب لك إرباكا خاصة إذا كنت متزوجاً وعليك أن تغيّر نظرتك للأمور لتجد حلا.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

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