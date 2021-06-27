محافظ جنوب سيناء يسلم اليوم ذوي الهمم 10 درجات نارية و3 كراسي متحركة

تنطلق احتفالات محافظة جنوب سيناء، اليوم، بذكرى ثورة 30 يونيو، بتنظيم احتفالية كبرى بالمسرح المكشوف الجديد، الذي جرى إنشائه بمقصد العائلة على كورنيش مدينة طور سيناء.

تسليم ذوي الهمم 3 كراسي متحركة و10 دراجات بخارية

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري افتتاح «مقصد العائلة» رسميًا مساء اليوم، على هامش الاحتفال بذكرى 30 يونيو، وتوزيع 10 دراجات نارية على ذوي الهمم، تكلفة الدراجة الواحدة تصل إلى 8850 جنيهًا، بإجمالي 188 ألف و500 جنيه، فضلًا عن تسليم 3 كراسي متحركة لذوي الهمم بتكلفة 36 ألف و900 جنيه، بدعم من المحافظة وبعض الجمعيات الخيرية.

وأكد فودة، في تصريحات له، اليوم، تنظيم احتفالية كبرى ستنطلق مساء اليوم، لتقديم الفقرات الغنائية الوطنية والاستعراضات، من قبل مواهب أبناء المحافظة.

إقامة مقصد العائلة على مساحة 5500 متر مربع

وأوضح المحافظ أن مقصد العائلة يعد منطقة ملاهي متكاملة تقام لأول مرة في مدينة طور سيناء، وأقيم على مساحة 5500 متر مربع، بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه، وهو مجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء، ويعد امتداد له، ويتضمن ممشى للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، وممشى عام، ومناطق لألعاب الأطفال، وأماكن ألعاب ترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات، وأماكن جلوس عامة، وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات، ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي لمواطني المدينة وروادها، ووحدة 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم.