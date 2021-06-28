محافظ جنوب سيناء يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي «عام وفني»

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2021 / 2022، اليوم الإثنين، بحضور محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 225 درجة، لمدن طور سيناء، ورأس سدر، وأبوزنيمة، وسانت كاترين، ودهب، و220 درجة لمدن أبورديس، وشرم الشيخ، ونويبع .

وأضاف أنه من المقرر أن يجري قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية طبقًا للنطاق الجغرافي بكل إدارة تعليمية والوديان التابعة لها، ويسمح بقبول جميع الطلاب الناجحين في المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة لغات بمدارسهم الثانوية شرط نجاحهم في امتحان المستوى الرفيع.

الحد الأدنى للقبول بالثانوي الصناعي

وأشار إلى أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي الصناعي هو 210 درجات لطلاب مدارس طور سيناء، ورأس سدر، وأبو رديس والوديان التابعة لهم فقط، و190 درجة لطلاب مدارس إدارات أبوزنيمة، ودهب ونويبع والوديان التابعة لهم فقط، والصف الأول التجاري 175 درجة بمدارس إدارات طور سيناء، ورأس سدر، وسانت كاترين والوديان التابعة لهم فقط، و140 درجة لمدارس إدارات أبورديس، وشرم الشيخ، والوديان التابعة لهم.

الحد الأدنى للصف الأول الزراعي

وتابع : «جاء الحد الأدنى للصف الأول الزراعي 160 درجة، لطلاب مدارس إدارة طور سيناء والوديان التابعة لها فقط، و 140 درجة لطلاب إدارات رأس سدر، وسانت كاترين، ونويبع، والوديان التابعة لهم، وجاء الحد الأدنى للثانوي الفندقي 140 درجة لطلاب مدارس إدارات طور سيناء، ودهب، والوديان التابعة لهم».

أما بالنسبة للحد الأدنى للصف الأول للتعليم المزدوج، فقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه بلغ 180 درجة لكل أبناء محافظة جنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة أنه بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية للعام المالي 2020/ 2021 الدور الأول، بلغت أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية الحكومية 2825 طالب وطالبة، و أعداد الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول 2285 طالب وطالبة .