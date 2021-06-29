وفاة شخص وإصابة آخر سقوطا من برج محطة محمول في الشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر سقطا من برج محطة محمول، اليوم، أثناء إنشائها أعلى سطح منزل أحد المواطنين بعزبة «الشوادفي»، التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا يفيد بسقوط برج محطة محمول أثناء إنشائه أعلى سطح منزل أحد المواطنين بعزبة الشوادفي التابعة لدائرة المركز ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم كما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.