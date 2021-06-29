الأوبرا المصرية تحتفل بثورة الشعب 30 يونيو على المسرح الكبير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يحييها أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف ورؤية فنية عبدالوهاب السيد، قيادة وتدريب دكتور محمد عبدالستار، ودكتور داليا حسنين، وميرفت همام، وذلك بالاشتراك مع فصول الباليه تدريب وتصميم الرقصات محمود مصطفى.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الوطنية التى تدعم روح الانتماء وتبث الحماس فى النفوس منها (النشيد الوطنى، على باب مصر، مصر تتحدث عن نفسها، بلد التاريخ، حدوتة مصرية، تتر مسلسل أرابيسك، تتر مسلسل العائلة، ختام تتر ارابيسك، نصرة قوية، يا شباب آن الآوان، ادخلوها سالمين، والله وعرفنا الحب، راحه فين يا عروسة، يا أغلى اسم، الله على المستقبل، إن كان على القلب، تعظيم سلام، فرحة مصر كل أخ عربى، أنا ابن مصر). يصاحب أداء بعض الأغنيات الاستعراض ومنها (حبيبتى من ضافيرها، سلم على الشهدا، بالأحضان، إذا مصر قالت، يا حبيبتى يا مصر، مصنع الرجال).

وتعد 30 يونيو، ثورة شعب بأكمله جاءت لتعيد لمصر حياتها من جديد من أجل بناء مستقبل واعد وأفضل لأجيال مصر القادمة حتى يعاصروا تطورا في كل مجالات الحياة.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس عام 1993، بهدف الارتقاء بالتذوق الفني وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما لتعليم البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، بالإضافة إلى فصول خاصة لذوي القدرات الخاصة وغيرها، وامتدت فصوله إلى دار أوبرا الإسكندرية ودمنهور، واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات القومية والدينية والاجتماعية المختلفة.