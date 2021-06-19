رئيس الأوبرا: أتعهد بعقاب كبير لأي مسؤول يثبت تورطه في «تسميم القطة»

تعهد الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، بأن ينال مسؤولي دار الأوبرا المصرية الذين تثبت إدانتهم في واقعة تسميم القطة، عقاب كبير، مشددًا على أنّه جرى فتح تحقيق موسع للوصول إلى الجناة تنتهي غدًا.

وأضاف صابر، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد الذي يعرض على قناة ten: «حزين بشدة على اللي حصل، لكن الناس بتزود حاجات كتير جدا، وبيقولوا قطط دار الأوبرا، رغم إن دار الأوبرا مليانة بالقطط، ومفيش إثبات إن حصل تسمم لقطة في دار الأوبرا المصرية».

وتابع رئيس دار الأوبرا المصرية: «بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي زعموا أنّنا قتلنا القطة وأولادها وهو ما لم يحدث، لأنّهم ما زالوا على قيد الحياة، وفي هذا النوع من الحوادث نتواصل فيه مع مديرية الطب البيطرى التي تتعامل مع الأمر».

وأردف صابر: «التحقيق سينتهي غدًا، وإذا ثبتت الواقعة سنحاسب المتورطين، نحن نرفض هذه الطريقة في التعامل مع الحيوانات، والتحقيقات بدأت ظهر الأربعاء الماضي وستنتهي غدًا».

وشغلت قصة قطة دار الأوبرا الرأي العام، بسبب مزاعم تسميمها داخل دار الأوبرا، وقتل صغارها نتيجة زيادة عدد القطط داخل الدار، وتوجيه المسؤولين بقتلها.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قررت تحويل المسؤولين في دار الأوبرا للتحقيق بشأن ما جرى تداوله عبر منصات السوشيال ميديا وتناقلته وسائل الإعلام، من تعامل مسؤولي الأوبرا مع بعض القطط بشكل غير آدمي، مؤكدة أنّ الوزارة بكل قطاعاتها تلتزم بمبادئ الرفق بالحيوان والمواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن.