مصرع طفل في حريق التهم محتويات شقة أسرته بأسيوط

لقي طفل في الرابعة من عمره مصرعه فى حريق نشب داخل شقة أسرته في «عزبة سعيد»، التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، ويجري استكمال الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي، بنشوب حريق في منزل بناحية «عزبة سعيد»، دائرة المركز، ووقوع حالة وفاة.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية، وجرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية، قبل امتدادها إلى المباني المجاورة.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق اندلع داخل شقة في الدور التالت ملك المدعو «حسن محمد مسعود»، وبسؤال صاحب المنزل عن سبب الحريق، ذكر أن سبب الحريق غير معلوم.

نجم عن الحريق مصرع الطفل «شعبان حسن محمد»، 4 سنوات، ابن صاحب الشقة، حيث تم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، كما أسفر الحريق عن إتلاف محتويات الشقة بالكامل.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.