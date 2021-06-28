مصرع مسنة وإصابة آخر في حريق بسبب اسطوانة غاز  ببني سويف

لقيت سيدة مصرعها وأصيب آخر، في حريق اندلع مساء اليوم الاثنين، في منزل مكون من 3 طوابق، بقرية «صفط الشرقية»، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بسبب اشتعال اسطوانة غاز داخل المنزل، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حريق في قرية «صفط الشرقية»، بمركز الواسطى، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده للمنشآت المجاورة، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، لنقل أي حالات إصابة في حال حدوثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقل رجال الحماية المدنية على رأس 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنوا من إخماد النيران ومنع امتدادها، بمعاونة رجال المباحث والقوات النظامية بمركز شرطة الواسطى.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لمسنه وتدعي «سميحة ع. أ.»، 78 سنة، تم نقلها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة شخص يدعي «محمد ر. ح.»، 87 سنة، ومقيم بقرية «صفط الشرقية»، مصاباً بحروق من الدرجة الثانية بجميع أنحاء الجسم، وتم نقله إلى قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث وتقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.