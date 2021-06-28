حريق بأحد مطاعم الفول والطعمية الشهيرة بطنطا

شب حريق في أحد المطاعم الشعبية الشهيرة بدائرة حي ثان طنطا، في محافظة الغربية، اليوم الاثنين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى العمارات السكنية، دون إصابات.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة، بنشوب حريق بأحد مطاعم الفول والطعمية بدائرة قسم ثان طنطا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين أن الحريق شب من مدخنة المطعم الواقع أسفل برج سكني كبير، وامتدت النيران لأعلى المدخنة بالدور الأخير، وتم السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق في جهاز تكييف بمستشفى العيادة الشاملة، التابعة لمستشفيات طنطا الجامعي.

تلقى مدير أمن الغربية إخطاراً من شرطة النجدة يتضمن نشوب حريق في مستشفى جامعة طنطا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران، وتبين أن الحريق اندلع في جهاز تكييف العيادة الشاملة، بسبب ماس كهربائي، دون حدوث خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.