مد التقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مد فترة التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2021 - 2022، حتى يوم 8 يوليو 2021، حيث كان من المقرر أن ينتهي التقديم غداً الأربعاء الموافق 30 يونيو، قبل أن يقرر المحافظ تمديد فترة التقديم استجابة لرغبة أولياء الأمور، وإتاحة وقت كاف للتقديم، نتيجه الإقبال الشديد، وتيسيراً على أولياء الأمور.

وتقدم وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، رمضان عبد الحميد، بمذكرة للعرض على المحافظ، للموافقه على مد فتره التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2021 - 2022، لمدة أسبوع، ليقرر المحافظ مد فترة التقديم حتى 8 يوليو المقبل، حرصاً على مصلحة الطلاب، وتيسيراً على أولياء أمورهم.

يذكر أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2021 - 2022 يتم إلكترونياً من خلال الرابط: https://forms.gle/yrkEnWF3EawNXy1W6

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