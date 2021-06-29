الأولى دهسها توك توك والثانية غرقت.. حزن بالإسكندرية بعد مصرع فتاتين

حالة من الحزن خيمت على الإسكندرية، بعد مصرع فتاتين في مقتبل العمر، خلال أقل من 24 ساعة، حيث لقيت إحداهما مصرعها بطريقة بشعة، بعد أن صدمتها مركبة «توكتوك»، لتكمل عليها «كساحة»، هشمت رأسها، والأخرى فارقت الحياة غرقاً في مياه البحر الأبيض المتوسط، غرب المدينة.

«روان».. طالبة إعدادية صدمها توك توك وأكمل عليها كساحة

«روان السيد»، إحدى الفتاتين اللتين سببتا حزناً شديداً بين أهالي الإسكندرية، تلك الفتاة الصغيرة التي أنهت الشهادة الإعدادية، لقيت مصرعها أثناء سيرها في «شارع 45» بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، وذلك بعد حادثة مزدوجة، بدأت باصطدام «توكتوك» أوقعها أرضاً، وعند محاولتها النهوض، صدمتها «كساحة»، تحمل سيارة، لتهشم رأسها وتسقطها قتيلة في الحال.

مطالب بإلغاء التوك توك من الإسكندرية بعد حادث «روان»

وبرزت مشاعر الحزن من خلال مطالبات عدة من أبناء الإسكندرية بمنع سير التوك توك، أو تشديد الرقابة عليه، في ظل تسببه في عديد من الحوادث خلال هذا العام في شوارع المدينة الساحلية.

وفعّل المواطنون هاشتاج «منع التوك توك في الإسكندرية»، مشددين على أنه خلق مجموعة من الشباب المتهورين، وتسبب في ارتفاع نسبة الجريمة والتسرب التعليمي، مما يؤدي إلى أزمات حالية ومستقبلية.

«سهيلة» أول فتاة تلقى مصرعها غرقاً في شواطئ الإسكندرية خلال مصيف 2021

من شرق الإسكندرية إلى غربها، كانت الضحية الأخرى التي تمثلت في الفتاة الصغيرة «سهيلة يحيى»، التي سببت حزناً بالغاً أيضاً، كونها أول فتاة تلقى مصرعها غرقاً في شواطئ الإسكندرية، خلال مصيف 2021، لتنتهي حياة الفتاة الصغيرة وهي في عامها الأول الجامعي.

غرق «سهيلة».. مطالب بتشديد الرقابة على شواطئ العجمي

وشكل غرق «سهيلة» حزناً كبيراً بين أبناء مدينة الإسكندرية بشكل عام، وأهالي منطقة العجمي بشكل خاص، ذلك الحزن دفعهم للمطالبة بتشديد الرقابة على شواطئ العجمي، كونها تسببت في حوادث غرق عديدة هذا العام، بل وتُعد صاحبة النسبة الأعلى من حيث حالات الغرق في المدينة الساحلية.