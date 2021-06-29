عاجل.. وزير التعليم: مفيش حد هيجيب 100% في الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد أي طالب سيستطيع الحصول على الدرجة النهائية في جميع الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، موجهًا الطلاب بالعمل على حل أكبر عدد من الأسئلة، وأن الهدف ليس هو تقفيل الامتحان والحصول على 100%، «مفيش حد هيقفل الامتحانات».

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي، أن الامتحان سيكون مسطرة واحدة على الجميع، «اللي هيحل كويس هو اللي هيدخل الكلية اللي عايزها، منقلقش من حل كل الأسئلة، أهم حاجة حلوا أكبر عدد من الأسئلة في منافسة عادلة، والامتحان موحد بين كل الطلاب».