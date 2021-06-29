وزير التعليم يحذر من «3 حالات» تطبق فيهم قوانين الغش

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه لن يتم السماح لطلاب الثانوية العامة بدخول الامتحانات بتابلت خارج منظومة التعليم، ولن يتم استخدام منصة الامتحان الإلكتروني حتى لا يكون هناك قلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، كما حذر الوزير من دخول الطلاب بالمحمول، موضحًا أن عقوبة الغش في القانون الجديد مغلظة جدا.

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجب تركيز الطلاب على الأسئلة وحلولها، كما أن التصحيح سيكون إلكترونيا على كل الطلاب سواء النظاميين أو المنازل، كما أن الطالب الذي يدخل اللجنة الخاصة بالامتحان بتابلت سواء خارج المنظومة أو تابع للمنظومة ولكنه تم تهكيره يعامل معاملة الطالب الغشاش وسيتم تطبيق القانون عليه.

وناشد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، الأهالي وأولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم التجمهر أمام اللجان لأنها لا تصب في مصلحة الطلاب، كي يتركوا أبناءهم يمتحنون في جو هادئ، كما أن فيروس كورونا المستجد ما زال موجودا، مؤكدًا أن الطالب الذي يضع ملزمة أو كتابا خارجيا وعليه غلاف الكتاب المدرسي المسموح له بدخوله اللجان سنطبق عليه قانون الغش.