أمريكا ترحب بافتتاح سفارة إسرائيل في أبو ظبي وتعد بمستقبل أكثر سلاما

رحبت الخارجية الأمريكية بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم، إلى الإمارات وافتتاح سفارة إسرائيل في أبو ظبي، وقالت إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل والإمارات لخلق مستقبل أكثر سلاما وأمانا وازدهارا لجميع شعوب الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب افتتاح سفارة إسرائيل في أبو ظبي، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

سفارة إسرائيل في أبو ظبي هي الأولى في شبه الجزيرة العربية

وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، رسميا سفارة إسرائيل في أبو ظبي، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، وتعد أول سفارة لإسرائيل في شبه الجزيرة العربية.

ومن المتوقع، بعد افتتاح سفارة إسرائيل في أبو ظبي، أن يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي أيضا قنصلية عامة في دبي ويدشن الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو.

ونشر لابيد صورة له مع وزيرة الثقافة الإماراتية نورا الكعبي رافقت تغريدة على تويتر يظهر فيها بصدد قص شريط لتدشين افتتاح سفارة إسرائيل في أبو ظبي.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدة على تويتر: «قص الشريط في افتتاح سفارة إسرائيل في أبو ظبي» مرفقا إياها بصورة تجمعه بوزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي.

وفي خطاب خلال حفل افتتاح سفارة إسرائيل في أبو ظبي، قال الوزير إن بلاده ترغب بالسلام مع جيرانها، مضيفا: «لن نذهب إلى أي مكان، الشرق الأوسط بيتنا، نحن هنا لنبقى وندعو كل دول المنطقة للاعتراف بذلك والقدوم للحديث معنا»، وذلك حسبما نقلت فرنسا 24.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، اليوم: «في احتفال مثير قاده وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، ووزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، نورا الكعبي، أقيمت مراسم وضع ميزوزا»، (الميزوزة هي رمز ديني يهودي يوضع على مداخل الأماكن) في سفارة إسرائيل في أبوظبي).