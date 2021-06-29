مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم.. إعلان الشكل النهائي للثانوية العامة

تفاصيل عديدة بشأن الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، جرى الإعلان عنها في مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم، وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات تعقد ورقيا على البابل شيت فقط، موضحا أن استخدام التابلت في الامتحانات، يقتصر على تسجيل حضور الطالب فقط، بجانب الاستفادة من الكتب العلمية الرقمية التي جرى توفيرها عليه، مشددا على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع مصادر التعلم التي جرى توفيرها للتدريب على طريقة الامتحانات النهائية.

وزير التربية والتعليم: استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة

وجاء في مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم، الذي عقده الدكتور طارق شوقي، أن الهدف من عملية تطوير التعليم، هو فهم مخرجات التعلم، لذلك جرى إتاحة مكتبة ضخمة من المصادر الرقمية للطلاب، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من جهاز التابلت، هو الوصول للمحتوى الرقمي التفاعلي، مؤكداً أنه جرى توفير بنية تحتية جيدة في 2600 مدرسة للتدريس إلكترونيا، والاستعداد لامتحانات الثانوية 2021.

وزير التعليم: 700 ألف طالب يؤدون الامتحانات النهائية للثانوية العامة

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيجري عقد الامتحانات لـ700 ألف طالب، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تمتلك سحابة إلكترونية تعمل بكفاءة عالية، موضحاً أنه تم رصد عدد كبير من محاولات اختراق أجهزة التابلت، ومحاولة بعض الطلاب لشراء تابلت من خارج الوزارة.

وزير التربية والتعليم: تحرير محضر غش للطالب في حاولة وجود تابلت معه خارج المنظومة

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه مسموح بدخول الطلاب بالكتاب المدرسي للامتحانات، مشيرا إلى أن الوزارة ستطبع 192 امتحان لطلبا الثانوية العامة، وسيجري غلق منصة الامتحان الإلكتروني، وتحرير محضر غش للطالب، في حاولة وجود تابلت معه خارج المنظومة، مشيرا إلى أن التصحيح لامتحانات الثانوية سيتم إلكترويناً، مؤكداً أن الإجابات على الامتحانات في البابل شيت فقط، مؤكدا أنه لا يوجد تغيير في عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن مجاميع الطلبا في امتحانات الثانوية العامة 2021 ستختلف عن الأعوام السابقة، مؤكداً أن الغش الإلكتروني وإدخال التليفونات المحمولة هي محاولات تعاقب بقانون الغش الجديد، لافتاً إلى وجود تعاون مع وزارة الصحة والسكان لتعقيم جميع اللجان الامتحانية.