وزير التعليم يحذر الطلاب من الغش: «هنطبق القانون بشدة»

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى كل من يحاولون الغش في امتحانات الثانوية العامة، مشددا على أن «اللي بيحاول يغش يفكر أكتر من مرة».

وأضاف «شوقي»، في كلمة له بمؤتمر صحفي اليوم، حول تعليمات امتحانات الثانوية العامة والتفاصيل الخاصة بالدبلومة الأمريكية، بثته الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الغش «فيه إهدار للعدالة مع زملائه، واحنا هنطبق عليه قانون الغش بشدة، وهنشوف ده قبل أي لجنة».

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب التحقق من عدم وجود أي محاولة للغش، خاصة في ظل الظروف الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن الامتحانات ستكون ميسرة، معربا عن أمله في تحقيق نتائج مبهرة للطلاب، وسيكون الامتحان «أسهل مما سبق كثيرا، وكل شيء معد للتسهيل على الأولاد».