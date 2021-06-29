«أنت مش لوحدك».. مبادرة للترفيه عن مرضى الغسيل الكلوي بالمنيا

نظمت إدارة مستشفى سمالوط، شمال محافظة المنيا، مبادرة بعنوان «أنت مش لوحدك»، اليوم الثلاثاء، للترفيه عن مرضى الغسيل الكلوي، تضمنت رحلات بالمركب في نهر النيل، وسط أجواء مبهجة لإدخال السرور عليهم.

الرحلة النيلية التي استهدفت مرضى الغسيل الكلوي، وانتشرت صورها على صفحات «فيسبوك»، نظمها قسم الكلى الصناعي داخل مستشفى سمالوط النموذجي.

وقال الدكتور ماهر سمير، رئيس قسم الكلى الصناعي بمستشفي سمالوط، إن الرحلة استهدفت مرضى الغسيل الكلوي داخل المستشفى، وهدفها إدخال الفرحة والسرور على قلوب المرضى.

وأوضح الدكتور «سمير» أن تلك الرحلة ليست الأولى، ولا يتحمل المرضى أي تكاليف، فيما يتم تجميعها من متبرعين.

«مريض الكلى.. أنت مش لوحدك»، هكذا طالب رئيس قسم الكلي الصناعي، بإطلاق مبادرة تحمل هذا الاسم، داخل محافظات مصر، للترفيه عن مرضى الغسيل الكلوي، ورفع الروح المعنوية لهم.

وأشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أشاد بجهود القائمين على منظومة الصحة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، التي ساهمت بشكل واضح في السيطرة على فيروس كورونا في الموجة الثالثة، مناشداً المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد والتطهير والتعقيم ورفع التراكمات والاهتمام بأعمال النظافة.

واستعرضت الدكتور الشيماء علي طه، مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة، جهود مواجهة الموجة الثالثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، وأكدت على توافر أسرة الرعاية الطبية وتوافر الأكسجين، حيث يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.