عاجل.. القبض على مروج امتحان الثانوية الأزهرية عبر «تليجرام»

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لتسريبه امتحانات الثانوية الأزهرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الأمن العام، نشر أحد الأشخاص -قائم على إدارة مجموعة على موقع التواصل الإجتماعى «تليجرام»- صورة إمتحان لإحدى المواد التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية الأزهرية، أثناء انعقاده.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة -طالب مقيم بمحافظة سوهاج- وتبين إدارته أحد الحسابات على التطبيق ذاته، واستخدامه شريحتين، إحداهما فى إدارة مجموعة يسرب من خلالها الامتحانات عبر تطبيق «واتس آب»، والأخرى يتلقى من خلالها المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي، عبر محفظة إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني، الأمن العام» ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطه بمحل إقامته، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مالية.

وأضاف أن المحفظة الإلكترونية خاصة بـ(أحد الأشخاص "مالك محل لخدمات الهواتف المحمولة"، مقيم بمحافظة سوهاج) «دون علمه بمصدرها»، وباستدعائه أيد ما جاء باعترافات المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.