«الضويني»: امتحان إنجليزي الثانوية الأزهرية في مستوى الطالب المتوسط

زار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، لجان الامتحانات بمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية، حيث تفقد لجان العصلوجي الثانوية، وفتيات الزقازيق الثانوية، وفتيات العصلوجي، خلال أداء طلاب القسم العلمي، امتحان اللغة الأجنبية في امتحانات الثانوية الأزهرية 2021.

وشدد وكيل الأزهر، على ضرورة تنفيذ توجيهات الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتعامل مع الطلاب والطالبات كأبنائنا، وبث الطمأنينة في نفوسهم وحسهم على المذاكرة والاجتهاد، والبُعد عن الأمور التي تصرف الانتباه وخصوصًا في فترة الامتحانات، والتعامل بجدية مع الشهادة الثانوية حتى يصل كل طالب إلى مبتغاه ودخول الكلية التي يتمناها.

وأكد وكيل الأزهر، أن امتحان مادة اللغة الأجنبية، اليوم جاء في مستوى الطالب المتوسط، وبحديثه مع الطلاب والطالبات، تبين أنه لم تكن هناك أي ملاحظات على الأسئلة أو سير العمل باللجان.

وأشار إلى أن مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، يُسيّرون لجان متابعة ميدانية بشكل يومي؛ لمتابعة عملية الامتحانات عن قُرب وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانضباط حفاظًا على حقوق الطلاب.

وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتفقدون لجان الامتحانات بالشرقية والبحيرة

وعلى جانب آخر، تفقد الدكتورِ سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات منطقة البحيرة الأزهرية؛ للاطمئنان على عملية الامتحانات، وسيرها، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم؛ كما أطمأن فضيلته على سير امتحانات الشفوي وفقًا لمنظومة التوثيق الإلكترونية في ضوء الضوابط والتعليمات المرسلة للجان الامتحانات في هذا الشأن.

كما تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والدكتور أحمد الشرقاوي، أمين المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، لجنتي بنين وفتيات المنيا بمنطقة المنيا الأزهرية للتحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باللجان بما يساهم في الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وكافة القائمين على أعمال الامتحانات.

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم (العلمي) والبعوث الإسلامية، على مدار اليوم، من دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية أي شكاوى تتعلق بالإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، هذا العام، 113473 طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى 74754 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و38719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.