«الشباب والرياضة» تحتفل غدا بذكرى ثورة 30 يونيو في 4300 مركز

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن إطلاق مبادرة، غدًا الأربعاء، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، ويجرى تنفيذها في جميع مراكز الشباب والتي يربو عددها عن 4300 مركز موزعة على جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه جرى الاستعداد لتلك المبادرة خلال الأيام الماضية، لتصبح بذلك أحد أهم أوجه احتفالات الشعب المصري بثورته المجيدة 30 يونيو، تقديرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره وتضحياته التي قدمها منذ انطلاق الثورة وحتى الآن من أجل بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاق الجمهورية المصرية الجديدة.

وأكد الوزير، أن الشباب المصري يثق في قيادته السياسية، ويعي في ذات الوقت مسئولياته ودوره تجاه وطنه من خلال حرصه على المشاركة في مختلف مسارات العمل الوطني التي تبني حاضر الوطن وتصيغ مستقبله، وفقاً ما يصبو إليه ويحلم به الشعب المصرى.

وتتضمن الاحتفالات تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات على مدار اليوم متضمنًا طوابير عرض لأعضاء الكشافة بالميادين العامة بمصاحبة الموسيقى النحاسية مع احتفالات فنية داخل مراكز الشباب وتشغيل أغاني وطنية في جميع مراكز الشباب.

ولفت الوزير إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات المجتمعية أبرزها (مبادرة تلقى لقاح كورونا) والتي يجرى تنفيذها بالتعاون مع مديريات الصحة التابعة لوزارة الصحة في جميع المحافظات لمساعدة المواطنين في التسجيل لتلقي لقاح كورونا على منظومة وزارة الصحة، إضافة إلى تقديم الخدمات التوعوية ومواجهة الشائعات المتعلقة بالفيروس، فضلاً عن إتاحة استخدام المراكز لاستقبال المواطنين والفرق الطبية لتلقي اللقاح بقاعات مراكز الشباب في المناطق التي تحتاج الوحدات الصحية بها إلى أماكن أكثر استيعابًا للأعداد الكبيرة من المواطنين لتلقي اللقاح.

وأوضح، أنه يجرى متابعة كافة البرامج وفعاليات الاحتفالية من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تنفذها الوزارة للإشراف والمتابعة اللحظية على مدار اليوم لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

ومن المقرر، أن تبدأ الفعاليات بتنفيذ مبادرة (ساعة رياضة 7 الصبح) والتي من خلالها جرى فتح أبواب مراكز الشباب لاستقبال الجمهور لممارسة الرياضة صباحًا، بغرض دعم الجهود الخاصة بجعل الرياضة أسلوب ونمط حياة لجميع المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

ومن المقرر، أن تبث كافة الفعاليات online على منصة zoom في إطار منظومة المتابعة الرقمية التي أطلقتها الوزارة، وحرصت على التعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة والإدارات الفرعية ومراكز الشباب لضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وفقًا للتعليمات الصادرة عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.