سكرتيرة وعشيقة.. علاقة تاريخها 20 عاما مع وزير الصحة البريطاني السابق

أزمات عديدة تلاحق وزير الصحة البريطاني السابق، مات هانكوك، والذي تصفه الصحافة البريطانية بـ«الغشاش»، بسبب علاقته بعشيقته التي تبين أنها تعود إلى 20 عاما، حيث التقى وزير الصحة السابق، البالغ من العمر 42 عاما ، لأول مرة بجينا كولادانجيلو، عندما كانا طالبين جامعيين في جامعة أكسفورد في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وكانت هناك طالبة شابة أخرى لفتت انتباه هانكوك، وهي زوجته المستقبلية مارثا، ومع ذلك كان قربه من جينا الفاتنة هو الذي جعل الألسنة تهتز.

ويقول الأصدقاء إن الثنائي هانكوك وجينا كانا «لا ينفصلان» أثناء العمل معا في محطة راديو طلاب الجامعة Oxygen FM.

ومع ذلك، وحتى في ذلك الوقت، تمتع نجم مجلس الوزراء المستقبلي بعلاقة غير رسمية مع جينا.

تذكرت جينا العام الماضي كيف نجح هانكوك في تغطية مساراته بعد أن غاب عن مباراة رجبي حاسمة كان من المفترض تغطيتها للمحطة، حيث قالت «لقد أفرط في النوم وبدلاً من ذلك شاهد المباراة في الحانة، حيث قدم تقريره».

تقول جينا: «لقد قال كذبة بيضاء، وتظاهر بأنه في تويكنهام يشاهد لعبة الرجبي، بينما كان في الحقيقة في حانة في ريدينغ. بنجاح. لم يكتشف أحد ذلك من قبل».

ولكن تم اكتشاف هانكوك اليوم بالتأكيد، وقد أوصله خداعه إلى حافة الهاوية.

أدت صور صحيفة «Sun» البريطانية الحصرية، لهانكوك خلال لحظات عاطفية مع مساعدته جينا إلى دعوات من كل من حزب العمال والديمقراطيين الأحرار لإقالته.

درست جينا الفلسفة والسياسة والاقتصاد (PPE) في كلية إكستر بجامعة أكسفورد بين عامي 1995 و1998، مثل هانكوك.

تعاون الثنائي أيضا في راديو Oxygen، حيث لعبت جينا دورا كمراسلة إخبارية بينما كان هانكوك في الرياضة، ما أدى إلى إثارة السخرية.

تذكرت جينا لاحقا: «قرأت الأخبار وقرأ مات الرياضة، لطالما مازحته بأنه يمارس الرياضة لأنه لم يكن جيدًا بما يكفي لإخراج الأخبار، لكنني أعتقد أن هذا أعطاه القليل من التنبيه المبكر للاستجواب العدواني من الصحفيين والمخترقين».

بعد سنوات، عندما عين هانكوك جينا كمستشارة غير مدفوعة الأجر، حيث وُصفت بأنها «أقرب أصدقائه» في أكسفورد.

بالأمس قال أحد الأصدقاء عن وقته في Oxygen: «لقد تطوع هناك لكنه لم يصنع لنفسه اسما كبيرا. كانت جينا عكس ذلك، كانت واحدة من نجوم المكان، كانت ساحرة للغاية وذات مظهر جميل - حظيت باهتمام كبير من الأولاد كما أنها قامت ببعض الألعاب الرياضية مع هانكوك».

بعد تخرجه من جامعة أكسفورد، عمل هانكوك في مجال الاقتصاد بعد أن عمل لفترة وجيزة في شركة برمجيات الكمبيوتر الخاصة بأسرته، تبع ذلك وجوده كخبير اقتصادي في بنك إنجلترا. وسرعان ما أصبح مستشارا اقتصاديا للمستشار آنذاك جورج أوزبورن وترقى لاحقا، ثم تزوج مارثا، التي تبلغ من العمر الآن 44 عاما، في عام 2006، وفي نفس العام، تزوجت جينا من محامى العقارات جلين جيب، لكن الزوجين انفصلا في غضون ثلاث سنوات.

انضمت جينا إلى شركة Luther Pendragon في عام 2002، وكانت مسيرتها المهنية في صعود قوي، وفي عام 2009، تزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال أوليفر بوناس أوليفر تريس، البالغ من العمر الآن 54 عاما.

يعيش الزوجان في منزل مستقل تبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه إسترليني في واندسوورث، جنوب غرب لندن، مع أطفالهما الثلاثة، ومع بدء زواج جينا الثاني، كانت مسيرة هانكوك البرلمانية تنطلق.

وفي عام 2010 أصبح حزب المحافظين النائب عن وست سوفولك، وفاز بأغلبية 13000، وسرعان ما حقق هانكوك نجاحا من قبل رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون، وتم تعيينه وزيرا للطاقة في عام 2014.

ثم تبع ذلك وظائف في ديوان مجلس الوزراء ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة، في عام 2018 ، حصل على أول دور رئيسي له ، كوزير للثقافة ، في عهد رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي.

في يوليو 2018 ، أصبح هانكوك وزير الصحة، وألقى قبعته لفترة وجيزة في سباق قيادة حزب المحافظين لخلافة السيدة ماي، عندما أصبح بوريس جونسون رئيس الوزراء، احتفظ بوظيفته.

لكن في العام الماضي، عادت صداقته مع جينا إلى الواجهة مرة أخرى، وكشفت صحيفة صنداي تايمز في نوفمبر الماضي كيف منحها بهدوء وظيفة كمستشارة قبل أن يمنحها دورا قيمته 15 ألف جنيه إسترليني سنويا في وزارته.

كما حصلت على تصريح برلماني يمنحها حق الوصول غير المنظم إلى قصر وستمنستر.