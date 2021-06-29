عماد أديب: أتمنى أن يكون 30 يونيو عيدا قوميا لمصر

اعتبر الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، أن مصر كانت ستشهد تدهوراً على جميع المستويات وفي أسوأ حال، إذا استمرت جماعة الإخوان الإرهابية في الحكم، ولم تكن هناك ثورة في 30 يونيو 2013، وأكد أن ما قام به الجيش المصري بقيادة وزير دفاعه حينئذ، المشير عبد الفتاح السيسي، كان إنقاذاً تاريخياً لمصر ونقلة موضوعية، وإنقاذ من ضرر، وأصبحت مصر بعده جديدة وقوية، وأضاف: «نحن حالياً في بدايات تشكيل مصر القوية من الداخل والإقليم وعلى مستوى العالم».

وطالب «أديب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، بأن يكون العيد القومي لمصر هو 30 يونيو 2013، مع كامل احترامه لـ23 يوليو 1952، وألا يقتصر الاحتفال على الحصول على إجازه أو الاحتفال به، بل يجب أن يكون عيداً قومياً للمصريين، لأنه ثورة الشعب المصري، إذ خرج 33 مليون في الشوارع، ولا يوجد مظاهرة جماهيرية شعبية خرجت تلقائياً في التاريخ مثل ثورة 30 يونيو.

وتعليقاً على القمة المصرية العراقية الأردنية، قال إن مصر لا تقوم على ما يسمى بالمحاور، بل تقوم بعمليات تنسيق مع كل القوى العاقلة والمعتدلة، وهذا يجب أن ينظر له، إذ أن مصر لديها علاقات طيبة مع كل دول الخليج، ولاسيما محور الاعتدال العربي، مثل الإمارات والسعودية والبحرين، وتحسن العلاقات مع قطر، والنظر أيضاً لعودة مصر لعلاقات أفريقية جيدة، والتنسيق الأمني مع 6 دول محيطة بإثيوبيا، المشروعات التي تقوم بها مصر في أفريقيا مثل السدود والبنوك الوطنية، إضافة للعلاقة مع أوروبا والتحسن الأخير مع أمريكا، مشيراً إلى إجراء مكالمتين بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السيسي، في غضون 4 أيام.

وأكد أن مصر استطاعت الآن أن تقوم بنوع من التحالفات، «مفيش محور ضد محور، وفيه 3 حاجات مصر ضدها حسب فهمي، احنا ضد أي مشروع لحكم الميليشيات، وضد الإرهاب التكفيري ومحاولة استخدام الدين في السلطة، وضد التدخل في شؤون الغير أو أنظمة الدول التي تحاول السيطرة على دول أخرى».