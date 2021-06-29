أبو شقة: كنا على شفا فوضى وحرب أهلية قبل ثورة 30 يونيو

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن مصر كانت على شفا فوضى قبل ثورة 30 يونيو وحرب أهلية لتسقط بسقوطها الدول المجاورة، ولكن إرادة الشعب المصري العظيم أحدثت مشهدًا لا يتكرر في تاريخ الأمم، ويجب الاحتفال به كل عام.

ولفت «أبو شقة» إلى أنه كان مخططًا لسقوط مصر في ذات المستنقع الذي سقطت فيه دول مجاورة، مشيرا إلى وصول احتياطي مصر النقدي إلى 4.5 مليار دولار في 30 يونيو 2013، بعد أن كان 36 مليارا في يناير 2011.

أبو شقة: ثورة 30 يونيو أثبتت أن إرادة المصريين لا تقهر

وأكد رئيس حزب الوفد، في كلمته خلال احتفال الحزب بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، اليوم، أنها أثبتت أن إرادة المصريين لا تقهر، وأن الشعب المصري إذا وجد قيادة وطنية وزعيما وطنيا مخلصا يصنع المعجزات، مشيرا إلى ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات عظيمة خلال سبع سنوات منذ توليه رئاسة الجمهورية، أهمها بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يتحقق فيها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي.

وأشاد «أبو شقة»، بحرص الرئيس السيسي على صحة الشعب المصري والمرأة المصرية فأنشأ حملة 100 مليون صحة، وحملة الكشف عن سرطان الثدي، وأنشأ مدينة الدواء، التي تستهدف تحقيق ضبط سوق الدواء وسد الاحتياجات الدوائية والسعي لتصنيع الدواء وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة، وتصدى لجائحة كورونا، وتقديم رعاية صحية مجانًا.

وأكد أن الرئيس السيسي اهتم بالشباب والمرأة بشكل غير مسبوق، واهتم بالرياضة وتمكن من تنظيم كأس العالم، وتطوير التعليم، والتطور الزراعي، والاستزراع السمكي العملاق، والمشروعات البترولية، وتطوير العشوائيات، وتكافل وكرامة، وإنشاء شبكة طرق، ومدن جديدة، والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات والعاصمة الإدارية الجديدة، وأكبر احتياطي نقدي في التاريخ.

جاء ذلك خلال حفل حزب الوفد، الذي نظمه برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، للاحتفال بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، بحضور كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلام، وممثلي الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأعضاء الهيئة البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات وأعضاء حزب الوفد، ويقدمه الإعلامي محمد علوي.