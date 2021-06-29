محافظ دمياط تبحث إقامة مصنع تحويل المخلفات إلى طاقة بفارسكور

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء، مع اللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد سعيد، رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية، واللواء وحيد رضوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، والمهندس محمد الدالى، مدير إدارة شئون البيئة، والمهندسة شيرين رمضان، مدير إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، وعدد من مديرى الإدارات المعنية بالوحدة المحلية بفارسكور.

تناول الاجتماع مناقشة خطة إقامة مصنع لتحويل المخلفات لطاقة بمنطقة «أبو جريدة»، التابعة لمركز فارسكور، بعد نجاح مساعي المحافظة فى الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهورى بشأن تخصيص مساحة 98.6 فدان هناك لإقامة المصنع.

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وبحثت محافظ دمياط، خلال الاجتماع، مخططات التنفيذ والمحاور المُتعلقة بإعادة الدراسة لترشيد مساحة الأرض المقترحة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، كما ناقشت المحافظ سُبل وضع مقترحات للتصور المبدئي للموقع، بما يراعي كافة المعايير، بعد إعداد دراسات التقييم والأثر البيئي والاجتماعي، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والذي يهدف له المشروع بالأساس، وبما يحقق أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والمعايير الفنية والرؤى المستقبلية، وذلك لإنشاء مجمع متكامل للجمع والتخلص، يشمل محطة معالجة لتدوير المخلفات، ومنطقة للتخلص من المرفوضات.

كما اطلعت المحافظ على ما وصلت إليه الدراسات التي أعدتها الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية، لرفع معالجة المخلفات، وآليات الادارة المثلى لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور، خاصةً مع نجاح المحافظة في تجميع ونقل المخلفات والقمامة إلى المصنع بشكل مستمر.

وأكدت أنه سيتم التنسيق مع الوزارة للانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع للبدء في تنفيذه، وتحقيق رؤية المحافظة لإنشاء تلك المنطقة المتكاملة للتخلص الآمن من المخلفات، وإيجاد مصادر متجددة للطاقة.

وأشاد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بمستوى النظافة العامة بكافة المناطق بالمحافظة، ونجاح الأجهزة التنفيذية في توريد الكميات الناتجة من المخلفات إلى المصنع، مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق التعاون مع المحافظة لتنفيذ المشروع.