محافظ دمياط تستقبل رئيس الرقابة الإدارية: نعمل بكفاءة لمكافحة الفساد

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس، بمكتبها في ديوان عام المحافظة، العميد عادل الشناوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والعميد محمد أبو هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط السابق.

وتقدمت عوض، بالتهنئة إلى العميد الشناوي لتوليه مهام عمله الجديد بالمحافظة، متمنية له دوام التوفيق والسداد، كما هنأت العميد أبو هيبة لتوليه مهام عمله برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، إذ أشادت بما حققه من جهود خلال فترة توليه مهام الفرع بدمياط، معربة عن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق.

وتناول اللقاء التشاور في عدد من الملفات ومناقشة كافة المحاور الخاصة ببعض القضايا المطروحة على الساحة.

كما أكدت المحافظ أن المحافظة حريصة كل الحرص على مد جسور التواصل بين الجانبين للعمل بكفاءة ومكافحة الفساد، متابعة تعد هيئة الرقابة الإدارية الحصن المنيع لممارسة الجهاز التنفيذي عمله، و الشريك الأهم لحماية المال العام.