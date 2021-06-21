رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ دمياط تستقبل رئيس الرقابة الإدارية: نعمل بكفاءة لمكافحة الفساد

كتب:

سهاد الخضري
08:54 ص | الإثنين 21 يونيو 2021
محافظ دمياط

محافظ دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس، بمكتبها في ديوان عام المحافظة، العميد عادل الشناوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والعميد محمد أبو هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط السابق.

وتقدمت عوض، بالتهنئة إلى العميد الشناوي لتوليه مهام عمله الجديد بالمحافظة، متمنية له دوام التوفيق والسداد، كما هنأت العميد أبو هيبة لتوليه مهام عمله برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، إذ أشادت بما حققه من جهود خلال فترة توليه مهام الفرع بدمياط، معربة عن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق.

وتناول اللقاء التشاور في عدد من الملفات ومناقشة كافة المحاور الخاصة ببعض القضايا المطروحة على الساحة.

كما أكدت المحافظ أن المحافظة حريصة كل الحرص على مد جسور التواصل بين الجانبين للعمل بكفاءة ومكافحة الفساد، متابعة تعد هيئة الرقابة الإدارية الحصن المنيع لممارسة الجهاز التنفيذي عمله، و الشريك الأهم لحماية المال العام.

اقرأ المزيد:

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بنسبة نجاح 80.30%

محافظ دمياط تشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمسابقة «مستقبل وطن»

محافظ دمياط تشارك في اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات

محافظ دمياط تكشف تفاصيل أول مدينة صديقة للنساء (فيديو)