محافظ دمياط تناقش مخطط تطوير منطقة «الجربي» برأس البر

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع ممدوح عبد الحليم، رئيس المركز الإقليمى للتخطيط وتنمية إقليم الدلتا، التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلي المكتب الاستشاري للهيئة، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

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وتناول الاجتماع مناقشة خطة تطوير منطقة «الجربي» برأس البر، حيث ناقشت المحافظ محاور تلك الخطة، بما يحقق رفع المظهر الحضاري العام للمنطقة، خاصةً مع كونها المدخل الرئيسي للمدينة، إذ تضمنت هذه المحاور إنشاء ممشى على كورنيش النيل، ورفع كفاءة برجولات الكافيتريات، إلى جانب تخطيط المنطقة، وتخصيص ساحات لانتظار السيارات، بما يحقق سهولة تسيير الحركة المرورية، وتنظيم عملية الدخول والخروج من المنطقة.

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وفى السياق، اطلعت محافظ دمياط على عرض يتضمن مقترحات التنفيذ والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع، وفقاً لمعايير وأهداف متعددة، يأتي في مقدمتها تعظيم الاستفادة من الواجهة النيلية.

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كما ناقشت المحافظ المقترحات الخاصة باستغلال قطع الأراضي الفضاء بمحيط المجمعات السكنية، بمنطقة الامتداد العمراني، لإقامة أنشطة ترفيهية والتوسع في المناطق الخضراء.

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