محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 28 قرية

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماعًا مع نائبها إسلام إبراهيم، الدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وأعضاء اللجنة المعنية بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمدرج بها تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد، بإجمالى 219 تابع.

وتناول الاجتماع متابعة آخر المستجدات بمخطط التطوير بالمركز لتغطيته بكل الخدمات، واطلعت «عوض» على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية والصحية، وأبرزها إنشاء مستشفى مركزي جديدة بكفر سعد، وعرض خطة تأهيل وتبطين الترع، وإنشاء مجمعات خدمية وحصر المستحقين بمشروع سكن كريم، وما سيتم تنفيذه بكل القطاعات لتغطية القرى بجميع الاحتياجات.

وفى سياق متصل، بحثت محافظ دمياط الموقف الخاص بالأراضي المقرر توفيرها لإقامة مشروعات خدمية، موجهة بالإسراع في اتخاذ إجراءات تخصيصها لتنفيذ المخطط، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد وحصر المنازل المقرر دهان واجهاتها.

وبحثت «عوض» المشكلات والمعوقات التي تعرقل تنفيذ بعض الأعمال، وناقشت سُبل تجاوزها وحلها على النحو المطلوب، مؤكدة أهمية تكاتف الجهود والإسراع في المعدلات التنفيذية لجميع الأعمال التي تم حصرها لتنفيذ قرى نموذجية، تشتمل على كل الخدمات، بما يحقق ما تستهدفه المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتغيير الواقع نحو الأفضل لخدمة أهالي تلك المناطق واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة.

في سياق منفصل، شهدت محافظ دمياط، اليوم الأحد، استلام 5 سيارات إسعاف مجهزة بأعلى الإمكانات وأنظمة العناية المركزة و أجهزة الصدمات الكهربائية، بحضور الدكتور هيثم المشد رئيس مرفق الإسعاف.

وأكدت منال عوض أن السيارات تُعد إضافة جديدة لأسطول هيئة الإسعاف بالمحافظة، ليصل إجمالى عدد السيارات إلى 85 سيارة مجهزة، وأنه سيتم إدراج 4 سيارات من ضمن الخمسة اللاتي تم استلامهم اليوم بنقاط تمركز الإسعاف بشواطئ رأس البر.

وأكدت المحافظ حرص المحافظة وكل الأجهزة المعنية على دعم ذلك المرفق، باعتباره ركيزة أساسية ضمن فريق مجابهة الأزمات.