إصابة المطربة سوما بفيروس كورونا

أعلنت مديرة أعمال المطربة سوما، إصابة الفنانة الشابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، موضحة في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تخضع في الوقت الحالي للعزل المنزلي لحين تماثلها الشفاء.

فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

يذكر أن سوما أحيت شهر نوفمبر الماضى حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ29، تحت رعاية رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدى صابر، على مسرح النافورة بالأوبرا في القاهرة.

وقدمت سوما خلال الحفل باقة مختارة من أجمل الأغانى تنوعت بين أغانيها الخاصة وأغانى زمن الفن الجميل، ومنها «ده حبيبى، يا تمر حنة، فى ظروف أحسن من كده، أما براوه، لوحدك حبيبى، سيدى يا سيدى، أجدع صحاب، نسم علينا الهوى».