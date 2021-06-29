رئيس «مطوري القاهرة الجديدة»: العاصمة الإدارية ليست للأغنياء فقط

قال محمود طاهر، نائب رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن الحكومة والمستثمرين دخلوا مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بثقة كبيرة، ونسابق الزمن بجميع المشروعات التنموية، بمختلف المحافظات، ولم تكتف الحكومة بالعاصمة الإدارية فقط، بدليل تحرك الدولة في العديد من المحافظات وفي مقدمتها «العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة» وغيرها، حيث تجري أعمال التطوير على قدم وساق بمختلف المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع.

إعادة تخطيط مصر من جديد

وأضاف «طاهر»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر يعاد تخطيطها مرة أخرى من شبكة طرق قومية على مستوى الجمهورية، وهذا بخلاف المشروعات السكنية لمحدودي الدخل فيما يقرب من 25 مدينة جديدة، فضلا عن مدن الجيل الرابع والحلم الذي بات حقيقة.

«مطورو القاهرة»: العاصمة الإدارية ليست للأغنياء ويمكن الاستثمار فيها بأقل الإمكانيات

وأوضح أن شركات التطوير العقاري بدأت بالفعل أعمال الإنشاءات بمشروعاتها الخاصة، ومن المتوقع الانتهاء من مشروعاتها في غضون 3 سنوات على الأكثر، بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللآزمة للبناء.

وأشار إلى أن الأسعار تختلف من مكان لآخر وفقاً لحجم الخدمات المتاحة بالمشروع، ونصح الراغبين في شراء الوحدات وضع خطة أولاً وتحديد متطلباتهم وفق احتياجاتهم الشخصية، موضحا أن هناك أقاويل واعتقادات خاطئة حول أن العاصمة الإدارية للأغنياء فقط، وأنها محاطة بسور، وكل ذلك محض شائعات.

وأكد «طاهر»، أنه يتعين على الراغبين في شراء الوحدات تحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى شراء الوحدة العقارية سواء كانت فيلا أو شقة أو مكتب إداري، بهدف السكن أو العمل، أو الاستثمار، لتسهيل المهمة عليه فيما بعد، كما يجب أيضاً المفاضلة بين أكثر من منتج، ومراعاة خدمات ما بعد البيع قبل السؤال عن الأسعار.

إنجاز 85٪ من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية

واختتم «طاهر»، تصريحاته قائلا «الحكومة انتهت من إنجاز 85% من المرحلة الأولى بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، خلال أقل من 4 سنوات فقط، وتضم الداون تاون، المنطقة المركزية، ومنطقة المال والأعمال والحي الحكومي»، مشيراً إلى أن الأخير انتهى تقريباً بنسبة 95%، ومن الممكن أن تبدأ الوزارات في الانتقال للعاصمة خلال الأيام القليلة القادمة.