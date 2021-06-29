البابل شيت.. وزير التعليم: أوقفنا منصة الامتحانات على التابلت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تجارب امتحان الثانوية العامة انتهت، بوضع حلول تقلل من توتر وقلق أولياء الأمور قدر الإمكان وتحقق الهدف من تطوير التعليم، مشددًا على أن كل الأمور أصبحت جاهزة لاستقبال امتحانات الثانوية.

حل مريح للطلبة وأولياء الأمور

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، أن الامتحان سيكون عبارة عن كراسة أسئلة لجميع الطلاب، ومعها «بابل شيت» يجيبون فيه، ومنصة الامتحانات لن تعمل على «التابلت» منعا لـ«اللخبطة» لأن الوزارة لا يهمها الإجابة من خلال التابلت، ولكن يهمها التكيف مع طريقة الأسئلة الجديدة والتصحيح الإلكتروني، وهذا يتحقق في الحل الذي وضعوه وهو ورقة الأسئلة والـ«بابل شيت».

وتابع وزير التربية والتعليم: «التابلت هيكون مع الطالب كمرجع للكتب المدرسية وتسجيل الحضور إلكترونيًا».

تفاصيل مؤتمر وزير التعليم اليوم

وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، حول تعليمات امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة والتفاصيل الخاصة بالدبلومة الأمريكية، بثته الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضح خلاله أن البنية التحتية في لجان الامتحانات تعمل بكفاءة بنسبة 100%، «الطلاب تعرفوا على نوعية الأسئلة وشكل الـ«بابل شيت»، واطمأنينا على كفاءة المنظومة الإلكترونية في 1792 لجنة رسمية، التي سيُعقد الامتحان فيها، والطلاب استجابوا لاستخدام الـ«بابل شيت» بشكل رائع، والأداء العملي لهم مبشر جدًا، وأريد أن يطمئنوا هم وأهاليهم».

أجهزة تابلت خارج المنظومة

وتابع شوقي أن الوزارة رصدت عددا كبيرا من أجهزة التابلت خارج المنظومة تم العبث بها إلكترونيا، وبعض الناس اشتروا أجهزة تابلت من خارج الوزارة لاستخدامه.

سحابة إلكترونية قوية

ولفت إلى أن الامتحان التجريبي الأخير الذي أجرته الوزارة منذ 10 أيام «كان آخر تجربة نطمن بيها على الشبكات، ودلوقتي نمتلك سحابة إلكترونية تعمل بكفاءة عالية جدًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات».