امتحانات الثانوية العامة تعقد 10 يوليو والإجابة في البابل شيت فقط

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد يوم 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية، مؤكدا أن الإجابة على أسئلة الامتحانات ستكون في البابل شيت فقط، منوهًا إلى أنه تم طباعة نحو 192 امتحانا لطلاب الثانوية العامة بكل الشعب الدراسية.

وزير التعليم: الإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت

وأكد «شوقي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحًا أن جميع الإجابات ستكون في البابل شيت فقط وليس التابلت، وأنه سيتم تصحيح البابل شيت إلكترونيًا، لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، حتى يحصل كل طالب على درجاته التي يستحقها.

شوقي: أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم.. وتصحيح البابل شيت إلكترونيا

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم وضع الرتوش النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، حيث تم طباعة نحو 9 ملايين بابل شيت، وتجهيز البنية التحتية للجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وتركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، لضبط حالات الغش، علاوة على التنسيق الكامل بين الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وزير التعليم: تجهيز البنية التحتية للجان امتحانات الثانوية العامة.. وطباعة 9 ملايين بابل شيت

وأوضح طارق شوقي، أن أي طالب في امتحانات الثانوية العامة، لن يتمكن من تقفيل الامتحان والمجاميع في الثانوية العامة، ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، والهدف ليس الحصول على الدرجات النهائية، مؤكدا أن المستهدف حل أكبر عدد من الأسئلة، والامتحان موحد بين كل الطلاب، وإدخال أي محمول يُعاقب الطالب بقانون الغش، مطالبا الطلاب بالإجابة في البابل شيت بالقلم الجاف الأزرق.