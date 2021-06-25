خبراء يشرحون طرق التعامل مع «البابل شيت والتابلت» في امتحانات الثانوية

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة التي من المقرر انطلاقها 10 يوليو المقبل حيث من المقرر أن تكون الإمتحانات هذا العام من خلال نظام التابلت حيث بدأت الدولة تطبيق منظومة جديدة لإمتحانات الثانوية العامة تقوم علي إجراء امتحانات لقياس مدى استيعاب وفهم الطلاب للمناهج الدراسية بدًلا من عملية الحفظ والتلقين التى كان لها نتائج سلبية على قدرات وفهم الطلاب لما تم تدريسه ولاسيما عند التحاقهم بالمرحلة الجامعية

«الوطن»، تستعرض مع عددا من خبراء التعليم شرحا وافيا لكليفية التعامل مع البابل شيت والتابلت في نفس الوقت

أشرف محمود عن البابل شيت والتابلت : أقرأ التعليمات بعناية

يوضح أشرف محمود خبير تربوي ومدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه مع دخول الطالب لجنة الإمتحانات والإستعدادا لإمتحان التابلت والبابل شيت يجب في البداية إتباع عدة خطوات هي:

قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية

التاكد من ان ورقة الإجابة سليمة وفي حالة استلام ورقة اجابة تالفة عليه طلب ورقة اخرى

البدء في ملئ البيانات بشكل صحيح وكتابة الاسم في المكان المخصص لذلك

أشرف عبد القوي عن التابلت والبابل شيت : فكر قبل إختيار الإجابة

فيما يوضح أشرف عبد القوي مدرس علوم بالقليوبية أنه يجب علي الطالب خلال آداء امتحانات الثانوية العامه المقبلة بطريقة البابل شيت والتابلت أن يفكر في الاسئلة جيدا قبل اختيار الاجابة، وأن يختار الإجابة عن طريق تظليل دائرتها بشكل كامل داخل الاطار، مغ التأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الاسئلة مع نفس الرقم في ورقة الاجابة، واستخدام قلم جاف أزرق في تظليل الإجابات، وإذا أراد الطالب تغيير الاجابة، ولا يجب إستخدام مزيل الكتابة مشيرا إلى أنه للتراجع عن الإجابة يتم شطب الاجابة الخاطئة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم تظليل الاجابة الجديدة، وإذا تم الشطب بأي طريقة أخرى غير علامة الخطأ لن تحسب الدرجة، كما أنه لا يصح اختيار اكثر من اجابة واحدة لان درجة السؤال لن تحسب

احمد عبد السلام : مطابقة أجابة التابلت والبابل شيت أمر ضروري

وشدد احمد عبد السلام مدرس لغة إنجليزية بالقليوبية علي ضرورة مرحلة مطابقة إجابات البابل شيت مع اجابة الطالب على التابلت مع ورقة البابل شيت

وأضاف أنه في حالة عدم تطابق إجابة الطالب في البابل شيت والتابلت سيتم احتساب إجابة ورقة البابل شيت وإذا كان هناك مشكلة في قراءة الإجابة على البابل شيت بالسكانر سيتم احتساب إجابة التابل ولو اختلفت الإجابات المسجلة على التابلت والبابل شيت سيعتبر هذا تحايلا على الامتحان.

وقال عبد السلام إن دمج المنظومة الورقية مع الرقمية يؤمن الطلاب من أي مشاكل تقنية بحيث يكون تركيزه فقط المذاكرة والتحضير للامتحان دون قلق.