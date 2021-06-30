الجامعات الخاصة: إعلان نتائج امتحانات الكليات خلال الشهر المقبل

أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات، أمس، بجامعة 6 أكتوبر، في اجتماع المجلس الدوري، على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري بجميع كليات الجامعات الخاصة والأهلية، مشددا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات الخاصة.

وزير التعليم العالي يجتمع مع رؤساء الجامعات

وأكد وزير التعليم العالي، خلال اجتماعه برؤساء الجامعات، على ضرورة إعلان الجامعات جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني والعام الجامعي الجاري، لجميع الطلاب خلال شهر يوليو المقبل، وذلك تيسيرا على الطلاب، موجها الشكر لكافة أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وكذلك العاملين بالجامعات الأهلية والخاصة، على الالتزام والانضباط في إتمام امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2020- 2021.

وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، على الاستعداد التام لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2021- 2022، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور نتائج الطلاب، موضحة الاستعداد التام لتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمعايير السلامة والوقاية التي تحقق السلامة للجميع والوقاية من الإصابة بأي أمراض في ظل إجراءات الدولة المصرية لمجابهة تفشي مرض كورونا.

وفي السياق ذاته، تواصل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي، والتعليم عن بعد، مؤكدين أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير ومواصفات الورقة الامتحانية مع التأكيد على الاهتمام بأن تكون الورقة الامتحانية محققة لمتطلبات الجودة، فضلا عن التوسع من امتحانات «البابل شيت».