حتى لا تتعرض للحبس أو الغرامة.. خطوات الحصول على رخصة كلب 2021

صدر مؤخرًا قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، عملية اقتناء الكلاب، حيث تنص المادة (10)، علي أن يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون، لذلك يبحث الكثيرين عن خطوات الحصول على رخصة كلب 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية في مجال الخدمات الحكومية، ماهية تلك الرخصة؟، وخطوات استخراج رخصة كلب 2021، وذلك في السطور التالية..

رخصة كلب

ورخصة الكلب، هي عبارة عن حلقة معدنية توضع حول عنق الكلب أو القطة، ويجري استلامها من مديرية الطب البيطري أو الإدارة البيطرية، وهي تعني أنّ الحيوان قد تم تطعيمه ضد الأمراض المنقولة.

الجهة التي تقدم الخدمة

تعتبر الجهة التي تقدم خدمة ترخيص الحيوانات الأليفة هي الإدارة العامة للصحة العامة والأمراض المشتركة.

شروط الحصول على الخدمة

يمكن تقديم الخدمة، فور توقيع الكشف الطبي على الحيوان وتسديد الرسوم المقررة، وحصول الحيوان على اللقاحات الضد الأمراض التي يمكن أن تنتقل للإنسان، ومنها مصل السعار.

خطوات استخراج رخصة كلب

عند استخراج رخصة لحيوانك الأليف يجب القيام بالآتي:

توقيع الكشف الطبي على الحيوان، وحصوله على التحصين ضد مرض السعار.

تسديد الرسوم المقررة.

بعد إثبات حصول الكلب على التطعيمات عبر تقديم الإيصالات، يتم تقديم طلب لطبيب الوحدة البيطرية بالرغبة في ترخيص كلب واستخراج بطاقة له ويحتوي الطلب على:

- اسم صاحب الكلب.

- رقم البطاقة الشخصية أو الرقم القومي.

- عنوان الإقامة.

- نوع الكلب.

- أوصاف الكلب، ومصدر الحصول عليه.

مميزات الحصول على رخصة كلب

والحصول على رخصة للكلب أو للحيوان الآليف، لن تتعرض إلى المساءلة القانونية إذا تعرض شخص غريب للعقر.

لا يمكن لأي شخص قتل حيوانك المرخص، ويمكن إقامة دعوة حال تعرض حيوانك لأي مشكلة.