عبد المنعم سعيد: مصر ستصبح ضمن أول 50 دولة في العالم من حيث التنمية

قال الكاتب عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إن التغييرات التي حدثت في مصر عقب ثورة 25 يناير و30 يونيو، متشابهة في بعض الأشياء، لكن في المجمل هناك فارق كبير بينها، كالفارق بين السماء والأرض، لافتا إلى أنه كانت هناك تجارب آسيوية تمنى أن تحدث في مصر، التي يجب إحداث نموا فيها يصل إلى 8% في السنة.

وأضاف «سعيد» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، أن رؤية مصر 2030 نظمت الرؤية المصرية، ووضعت المشروع المصري في قالب مكتوب، ولكن جائحة كورونا «فرملت» التطور، ولكن مصر ستعوض ذلك خلال الـ9 سنوات المقبلة لتكون ضمن أول 50 دولة في العالم من حيث التنمية، خاصة أنه تم تكسير أصنام كثيرة مثل العشوائيات وعلاقة المواطن بالنيل، مؤكدا أن مصر تعاملت بشكل جيد مع التحديات الموجودة حولها في المنطقة، مشددا على أن هناك تحديات تواجه مصر في السنوات المقبلة، ومنها نقل السكان من الوادي الضيق الذين عاشوا فيه 7000 سنة إلى المدن الجديدة، التي تصل إلى 50 مدينة، وكذلك تحدي النمو السكاني المتزايد.

واستطرد الكاتب والمحلل السياسي، عضو مجلس الشيوخ: «لازم الناس تطلع وتقعد في المناطق الجديدة وتنميها، ولازم يبقى في استثمارات للقطاع الخاص واستثمارات أجنبية، يحزني مثلا أن دولة زي الإمارات يجيلها استثمار أجنبي بقيمة 40 مليار دولار، عشان عندهم بترول، وإحنا 6 مليار دولار وأعلى معدل كان 14 مليار دولار في 2007 وإحنا عندنا إمكانيات أكبر».

وطالب الكاتب والمحلل السياسي، عضو مجلس الشيوخ، أن يؤمن الجميع بأن مصر بلد غني، ويحتاج فقط لاستخراج ثوراته، واستغلالها بالشكل الأمثل، لأنه كان هناك كابوس يقول إن الغني، يجب أن يعتمد على البترول فقط، وهذا غير صحيح، لأن أغلب الدول الغنية لا تضم بترول، لأن الدول قامت على مجهودات شعبها.